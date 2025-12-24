Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Камерун — Габон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Санкт-Петербурге завершился второй турнир «Зенит рядом»

В Санкт-Петербурге завершился второй турнир «Зенит рядом»
Комментарии

Сине-бело-голубые подводят итоги второго предновогоднего благотворительного первенства для юных спортсменов, оставшихся без попечения родителей или находящихся в сложной жизненной ситуации.

Турнир «Зенит рядом», который прошёл в «Газпром»-Академии с 20 по 22 декабря, объединил команды из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей. Все участники соревнований получили памятные подарки, призёрам были вручены кубки и медали, а победители турнира стали обладателями сертификата на 200 000 рублей на приобретение спортивного инвентаря. Проживание и питание в комплексе «Газпром»-Академии«, а также вся развлекательная и экскурсионная программа для участников были организованы на безвозмездной основе.

Почётным гостем церемонии закрытия турнира стал Владислав Радимов. Легендарный полузащитник сине-бело-голубых, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА поздравил участников и победителей проекта, поблагодарил команды за яркую и честную борьбу и пожелал ребятам успехов и уверенности в своих силах.

В первый день пребывания в Санкт-Петербурге участники турнира посетили «Каток у Флагштока», на котором для них состоялся мастер-класс по фигурному катанию под руководством профессиональной спортсменки Станиславы Константиновой. Ребята получили возможность пообщаться с титулованной фигуристкой и популярной телеведущей, задать вопросы и попробовать себя в новых спортивных навыках.

В рамках культурной программы юные спортсмены также стали участниками экскурсионной программы по Академии сине-бело-голубых, а также посетили выставку «Зенит Петербург. 100 лет вместе», где познакомились с историей клуба, его ключевыми победами и легендарными игроками, а также узнали больше о пути сине-бело-голубых и их связи с городом.

Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Материалы по теме
РФС прекратил производство по делу о долге «Зенита» по трансферу Соболева из «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android