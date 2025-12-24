В Санкт-Петербурге завершился второй турнир «Зенит рядом»

Сине-бело-голубые подводят итоги второго предновогоднего благотворительного первенства для юных спортсменов, оставшихся без попечения родителей или находящихся в сложной жизненной ситуации.

Турнир «Зенит рядом», который прошёл в «Газпром»-Академии с 20 по 22 декабря, объединил команды из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей. Все участники соревнований получили памятные подарки, призёрам были вручены кубки и медали, а победители турнира стали обладателями сертификата на 200 000 рублей на приобретение спортивного инвентаря. Проживание и питание в комплексе «Газпром»-Академии«, а также вся развлекательная и экскурсионная программа для участников были организованы на безвозмездной основе.

Почётным гостем церемонии закрытия турнира стал Владислав Радимов. Легендарный полузащитник сине-бело-голубых, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА поздравил участников и победителей проекта, поблагодарил команды за яркую и честную борьбу и пожелал ребятам успехов и уверенности в своих силах.

В первый день пребывания в Санкт-Петербурге участники турнира посетили «Каток у Флагштока», на котором для них состоялся мастер-класс по фигурному катанию под руководством профессиональной спортсменки Станиславы Константиновой. Ребята получили возможность пообщаться с титулованной фигуристкой и популярной телеведущей, задать вопросы и попробовать себя в новых спортивных навыках.

В рамках культурной программы юные спортсмены также стали участниками экскурсионной программы по Академии сине-бело-голубых, а также посетили выставку «Зенит Петербург. 100 лет вместе», где познакомились с историей клуба, его ключевыми победами и легендарными игроками, а также узнали больше о пути сине-бело-голубых и их связи с городом.