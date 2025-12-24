Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Камерун — Габон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: главное, чтобы Карседо был футбольным человеком в «Спартаке»

Мостовой: главное, чтобы Карседо был футбольным человеком в «Спартаке»
Комментарии

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном назначении в московский «Спартак» тренера кипрского «Пафоса» Хуана Карлоса Карседо.

«Главное, чтобы Карседо был футбольным человеком. Мне кажется, он им является, потому что был игроком, плюс много лет работал с Эмери. Сейчас работает в «Пафосе» в чемпионате Кипра, они вышли в Лигу чемпионов, там неплохо играют. На данный момент есть успехи. Это всё условно, потому что в одном месте может получаться, а в другое место приходишь — и у тебя не получается.

Есть миллион таких примеров — туда-обратно. Даже если назначат, это не гарант. Когда мы говорим о «Спартаке», уже видим: последние 20 лет чего только не было. А так посмотрим. Многое зависит от того, что возьмут не за дорого. Не имеет смысла тратить много денег, если мы нигде не играем (смеётся). И футбол такой, что ты можешь дёшево выиграть, а богато проигрывать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
«Состав точно не слабее «Краснодара». Александр Мостовой — о «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android