Мостовой: главное, чтобы Карседо был футбольным человеком в «Спартаке»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном назначении в московский «Спартак» тренера кипрского «Пафоса» Хуана Карлоса Карседо.

«Главное, чтобы Карседо был футбольным человеком. Мне кажется, он им является, потому что был игроком, плюс много лет работал с Эмери. Сейчас работает в «Пафосе» в чемпионате Кипра, они вышли в Лигу чемпионов, там неплохо играют. На данный момент есть успехи. Это всё условно, потому что в одном месте может получаться, а в другое место приходишь — и у тебя не получается.

Есть миллион таких примеров — туда-обратно. Даже если назначат, это не гарант. Когда мы говорим о «Спартаке», уже видим: последние 20 лет чего только не было. А так посмотрим. Многое зависит от того, что возьмут не за дорого. Не имеет смысла тратить много денег, если мы нигде не играем (смеётся). И футбол такой, что ты можешь дёшево выиграть, а богато проигрывать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.