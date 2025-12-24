Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Камерун — Габон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

У «Торпедо» лучший трансферный баланс в Первой лиге за 2025 год

У «Торпедо» лучший трансферный баланс в Первой лиге за 2025 год
Комментарии

Руководство ФНЛ представило статистический отчёт по итогам 2025 календарного года. В нём были рассмотрены детали по трансферам, отдельным игрокам и командам, посещаемости матчей и ряду других комонентов.

В частности, в отчёте составлен рейтинг клубов Лиги Pari (Первой лиге) по трансферному балансу. Лучшей командой первенства по этому компоненту за 2025 год является московское «Торпедо». По трансферному балансу автозаводцы в плюсе на € 1,87 млн.

На втором месте по трансферному балансу в Первой лиге располагается «Черноморец» — клуб вышел в плюс на € 514 тыс. Замыкает тройку лидеров «Факел» (+ € 469 тыс.).

На последнем месте в Первой лиге идёт «Ротор», трансферный баланс которого — € 118 тыс.

Материалы по теме
Испанский тренер «Родины» рассказал, что его удивляет в Первой лиге России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android