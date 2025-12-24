У «Торпедо» лучший трансферный баланс в Первой лиге за 2025 год

Руководство ФНЛ представило статистический отчёт по итогам 2025 календарного года. В нём были рассмотрены детали по трансферам, отдельным игрокам и командам, посещаемости матчей и ряду других комонентов.

В частности, в отчёте составлен рейтинг клубов Лиги Pari (Первой лиге) по трансферному балансу. Лучшей командой первенства по этому компоненту за 2025 год является московское «Торпедо». По трансферному балансу автозаводцы в плюсе на € 1,87 млн.

На втором месте по трансферному балансу в Первой лиге располагается «Черноморец» — клуб вышел в плюс на € 514 тыс. Замыкает тройку лидеров «Факел» (+ € 469 тыс.).

На последнем месте в Первой лиге идёт «Ротор», трансферный баланс которого — € 118 тыс.