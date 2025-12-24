Объявлены самые молодая и возрастная команды Первой лиги

Руководство ФНЛ представило статистический отчёт по итогам 2025 календарного года. В нём были рассмотрены детали по трансферам, отдельным игрокам и командам, посещаемости матчей и ряду других компонентов.

В частности, объявлен рейтинг клубов Лиги Pari (Первой лиги) по среднему возрасту футболистов. Самой возрастной командой первенства стал воронежский «Факел» (средний возраст игроков — 26,8 лет). Самый молодой клуб Первой лиги — «Чайка» (средний возраст игроков — 21,3 года).

Ранее также стала известна лучшая команда Первой лиги по трансферному балансу — это московское «Торпедо». По трансферному балансу автозаводцы в плюсе на € 1,87 млн.