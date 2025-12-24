Скидки
Камерун — Габон. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Тимур Гурцкая назвал пятёрку лучших игроков первой части сезона РПЛ

Тимур Гурцкая назвал пятёрку лучших игроков первой части сезона РПЛ
Известный футбольный агент Тимур Гурцкая выделил пятёрку лучших игроков первой части текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

— Хорошо, для тебя [кто лучший]?
— Я ж говорю, для меня как бы… Кисляк, Батраков, Сперцян, Андраде. И… Ну, блин, никуда не денешься от Кордобы, конечно.

— Чем Кисляк для тебя лучше Батракова?
— Мне кажется, у него вообще нет слабых мест просто. У Кисляка, — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

На зимний перерыв лидером Мир Российской Премьер-Лиги ушёл «Краснодар», набравший 40 очков. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит» (39), тройку замыкает московский «Локомотив» (37).

