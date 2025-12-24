Тимур Гурцкая назвал пятёрку лучших игроков первой части сезона РПЛ

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая выделил пятёрку лучших игроков первой части текущего сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

— Хорошо, для тебя [кто лучший]?

— Я ж говорю, для меня как бы… Кисляк, Батраков, Сперцян, Андраде. И… Ну, блин, никуда не денешься от Кордобы, конечно.

— Чем Кисляк для тебя лучше Батракова?

— Мне кажется, у него вообще нет слабых мест просто. У Кисляка, — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

На зимний перерыв лидером Мир Российской Премьер-Лиги ушёл «Краснодар», набравший 40 очков. Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит» (39), тройку замыкает московский «Локомотив» (37).