Главная Футбол Новости

«Он готов». Инсаурральде отреагировал на возможное назначение Карседо в «Спартак»

«Он готов». Инсаурральде отреагировал на возможное назначение Карседо в «Спартак»
Комментарии

Бывший защитник «Спартака» Хуан Инсаурральде прокомментировал информацию о возможном назначении в московский клуб тренера кипрского «Пафоса» Хуана Карлоса Карседо. Отметим, Хуан знаком с Карседо по совместной работе в «Спартаке» при Унаи Эмери.

«Хуан готов к такому вызову. Он отличный человек. Надеюсь, у него всё получится в «Спартаке», если представится такой шанс», — заявил Инсаурральде в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Сейчас исполняющим обязанности главного тренера красно-белых является Вадим Романов. Российский специалист возглавил «Спартак» после ухода из клуба Деяна Станковича.

Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Мостовой: главное, чтобы Карседо был футбольным человеком в «Спартаке»
