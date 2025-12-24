В «Енисее» огласили стоящую перед новым главным тренером Ташуевым задачу

Спортивный директор «Енисея» Михаил Комков рассказал, какая задача стоит перед новым главным тренером команды Сергеем Ташуевым. По состоянию на сегодняшний день «Енисей» занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги Pari, набрав 23 очка по результатам 21 матча.

— Как цели стоят перед командой?

— На данный момент ситуация такая — придёт тренер и будет строить команду. Он (Ташуев. — Прим. «Чемпионата») будет стараться добиваться результата. Дальше будем смотреть и ставить задачи.

— Сейчас цели выйти в РПЛ нет?

— Пока нет, но понятно, что мы будем к этому стремиться, — приводит слова Комкова «Матч ТВ».