Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Камерун — Габон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Енисее» огласили стоящую перед новым главным тренером Ташуевым задачу

В «Енисее» огласили стоящую перед новым главным тренером Ташуевым задачу
Комментарии

Спортивный директор «Енисея» Михаил Комков рассказал, какая задача стоит перед новым главным тренером команды Сергеем Ташуевым. По состоянию на сегодняшний день «Енисей» занимает 13-е место в турнирной таблице Лиги Pari, набрав 23 очка по результатам 21 матча.

— Как цели стоят перед командой?
— На данный момент ситуация такая — придёт тренер и будет строить команду. Он (Ташуев. — Прим. «Чемпионата») будет стараться добиваться результата. Дальше будем смотреть и ставить задачи.

— Сейчас цели выйти в РПЛ нет?
— Пока нет, но понятно, что мы будем к этому стремиться, — приводит слова Комкова «Матч ТВ».

Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Материалы по теме
В «Енисее» объяснили приглашение Ташуева на должность главного тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android