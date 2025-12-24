Объявлен рейтинг лучших игроков первой части РПЛ по удачным действиям в штрафной соперника

Известный статистический телеграм-канал РУСТАТ объявил рейтинг футболистов по количеству удачных действий в штрафной площади соперника за первую часть сезона Мир Российской Премьер-Лиги.
Так, лучшим игроком по этому показателю стал форвард «Ростова» Егор Голенков — 96 удачных действий за 1349 минут на поле. В десятку лучших также вошли Артём Дзюба, Джон Кордоба, Александр Соболев, Пабло Солари и ряд других футболистов.
Топ-10 игроков по количеству удачных действий в чужой штрафной по итогам первой части сезона РПЛ:
1. Егор Голенков – 96 действий, 1349 мин.
2. Артём Дзюба – 77 действий, 1480 мин.
3. Джон Кордоба – 73 действия, 1513 мин.
4. Мирлинд Даку – 60 действий, 1638 мин.
5. Дмитрий Воробьёв – 57 действий, 1080 мин.
6. Виктор Са – 54 действия, 1448 мин.
7. Иван Сергеев – 53 действия, 1427 мин.
8. Георгий Мелкадзе – 52 действия, 1272 мин.
9. Александр Соболев – 51 действие, 799 мин.
10. Пабло Солари – 51 действие, 1201 мин.