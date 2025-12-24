Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Камерун — Габон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Спартака» рассказал, как вёл себя Карседо в московском клубе во времена Эмери

Экс-игрок «Спартака» рассказал, как вёл себя Карседо в московском клубе во времена Эмери
Комментарии

Бывший нападающий московского «Спартака» Владимир Обухов отреагировал на информацию, что красно-белых может возглавить действующий тренер кипрского «Пафоса» Хуан Карседо. Обухов пересекался с испанским специалистом в «Спартаке». Карседо уже работал в клубе в 2012 году, будучи ассистентом Унаи Эмери.

— Невозможно сравнить помощника и главного тренера. Это совершенно разные должности.

— Как Карседо вёл себя в штабе Унаи Эмери?
— Очень позитивный тренер, весёлый, добрый. Он всегда был заряженным и очень энергичным. Хуан создавал атмосферу в том «Спартаке».

— Следите за Карседо в «Пафосе»?
— Не удивлён, что у Карседо всё получается в «Пафосе». Думаю, он изменился за 13 лет, — приводит слова Обухова интернет-портал «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Спартак» выбрал главного тренера. Ждут экс-помощника Эмери — он сотворил сенсацию в ЛЧ
«Спартак» выбрал главного тренера. Ждут экс-помощника Эмери — он сотворил сенсацию в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android