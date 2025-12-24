Экс-игрок «Спартака» рассказал, как вёл себя Карседо в московском клубе во времена Эмери

Бывший нападающий московского «Спартака» Владимир Обухов отреагировал на информацию, что красно-белых может возглавить действующий тренер кипрского «Пафоса» Хуан Карседо. Обухов пересекался с испанским специалистом в «Спартаке». Карседо уже работал в клубе в 2012 году, будучи ассистентом Унаи Эмери.

— Невозможно сравнить помощника и главного тренера. Это совершенно разные должности.

— Как Карседо вёл себя в штабе Унаи Эмери?

— Очень позитивный тренер, весёлый, добрый. Он всегда был заряженным и очень энергичным. Хуан создавал атмосферу в том «Спартаке».

— Следите за Карседо в «Пафосе»?

— Не удивлён, что у Карседо всё получается в «Пафосе». Думаю, он изменился за 13 лет, — приводит слова Обухова интернет-портал «РБ Спорт».