Камерун — Габон. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Сочи» и «Химок» Терехов заявил о желании продолжить футбольную карьеру

Бывший футболист «Сочи» и «Химок» Сергей Терехов заявил о желании продолжать футбольную карьеру. Сейчас защитнику 35 лет. Он пребывает в статусе свободного агента с лета 2025 года, когда покинул расположение «Сочи» по истечении срока контракта.

«Хочу продолжать футбольную карьеру, заканчивать пока не планирую. У меня есть силы и возможность играть. На уровне разговоров какие-то варианты есть, жду что-нибудь интересное, чтобы можно было за что-то бороться. Но это может быть не только РПЛ, Первая лига — тоже, без проблем», — сказал Терехов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

