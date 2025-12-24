Скидки
«Я в клубе с шести лет». Дмитрий Комбаров выразил желание возглавить «Спартак»

Комментарии

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров заявил о желании возглавить московский клуб. Он признался, что видит хорошие перспективы в своей тренерской карьере. Поэтому допускает, что в будущем ему предоставится шанс возглавить красно-белых.

— В будущем вы себя видите главным тренером «Спартака»?
— Да. Я спартаковец, с шести лет в клубе, знаю, что это такое. В большом «Спартаке» отыграл девять лет, 274 игры. На сегодняшний день уже четвёртый год тренирую и вижу хорошие перспективы. Поэтому не исключаю, что там когда‑то окажусь, — приводит слова Комбарова «Матч ТВ».

Напомним, Комбаров уже успел поработать главным тренером петербургской «Звезды» и второй команды «Спартака». Прошлым летом Дмитрий возглавил «Чайку».

