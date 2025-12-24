В «Урале» рассказали, с кем советовались по поводу назначения Василия Березуцкого

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, с кем советовался по поводу назначения на должность главного тренера команды Василия Березуцкого. Отметим, Березуцкий сменил на этом посту Мирослава Ромащенко. «Урал» по состоянию на сегодняшний день занимает второе место в турнирной таблице Лиги Pari, отставая от лидирующего «Факела» на семь очков.

– С кем советовались по Березуцкому?

– С некоторыми людьми из футбольного мира. Здесь советовался с министром спорта Свердловской области Леонидом Рапопортом, был совет директоров – общались со всеми. После назначения много кто позвонил поздравить. Его футбольный мир знает и ценит.

Тяжело принимать решение. Но я не боюсь брать ответственность на себя и принимать решение, здесь было много советов и разговоров, — приводит слова Иванова Metaratings.