Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Камерун — Габон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ван де Вен извинился перед Исаком, которому нанёс тяжёлую травму

Ван де Вен извинился перед Исаком, которому нанёс тяжёлую травму
Комментарии

Защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен извинился перед форвардом «Ливерпуля» Александером Исаком за жёсткий подкат, который привёл к тяжёлой травме шведского нападающего. Микки дал понять, что в его действиях не было умышленной грубости.

«Я просто попытался заблокировать его «выстрел» без злого умысла. К сожалению, нога Исака проскользнула у меня между ног… Отправил ему сообщение, чтобы пожелать здоровья и всего наилучшего, он ответил мне. Надеюсь увидеть его снова на поле как можно скорее», — приводит слова ван де Вена Footmercato со ссылкой на эфир Sky Sports.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот назвал подкат Микки опасным и безрассудным. Шведский нападающий Исак перешёл в «Ливерпуль» в минувшее трансферное окно. За мерсисайдцев он провёл 16 матчей, в которых забил три гола и отдал один результативный пас.

Материалы по теме
Самый дорогой трансфер АПЛ — провал. После травмы Исака «Ливерпуль» идёт за другой звездой
Самый дорогой трансфер АПЛ — провал. После травмы Исака «Ливерпуль» идёт за другой звездой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android