Ван де Вен извинился перед Исаком, которому нанёс тяжёлую травму

Защитник «Тоттенхэма» Микки ван де Вен извинился перед форвардом «Ливерпуля» Александером Исаком за жёсткий подкат, который привёл к тяжёлой травме шведского нападающего. Микки дал понять, что в его действиях не было умышленной грубости.

«Я просто попытался заблокировать его «выстрел» без злого умысла. К сожалению, нога Исака проскользнула у меня между ног… Отправил ему сообщение, чтобы пожелать здоровья и всего наилучшего, он ответил мне. Надеюсь увидеть его снова на поле как можно скорее», — приводит слова ван де Вена Footmercato со ссылкой на эфир Sky Sports.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот назвал подкат Микки опасным и безрассудным. Шведский нападающий Исак перешёл в «Ливерпуль» в минувшее трансферное окно. За мерсисайдцев он провёл 16 матчей, в которых забил три гола и отдал один результативный пас.