Экс-игрок «Химок» Терехов: Садыгов кинул государство и людей, но все закрывают глаза

Бывший футболист «Химок» Сергей Терехов высказался по поводу долгов обанкротившегося подмосковного клуба перед футболистами. Также он подверг критике экс-владельца «Химок» Туфана Садыгова.

«Дела с долгами «Химок» не продвигаются никак, никому ничего не погасили. Садыгов открестился от клуба — говорит, что никакого отношения к «Химкам» он не имеет. Якобы их финансировали компании, с которыми он просто был знаком, а все вопросы — к генеральному директору. По слухам, он же работает в «Серике». Человек кинул очень большое количество людей, странно, что никто не может ничего с этим сделать — ни наша спортивная власть, ни правоохранительные органы. На всё закрывают глаза, как будто так и должно быть. Но человек кинул государство на 600 млн рублей, спортсменов, персонал — не менее чем на 700 млн. И он спокойно себе живёт, финансирует другие клубы. И никаких последствий нет ни для него, ни для других людей, которые там работали.

Видимо, Садыгов — мастер переговоров. Умеет убеждать людей, что подобное не повторится. Но, как мы видим, всё то же самое случилось в «Серике». И ещё не раз повторится в других клубах, если он продолжит прикасаться к ним», — сказал Терехов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

