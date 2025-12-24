Скидки
Агент Джикии: Георгий мечтает вернуться в сборную России даже на товарищеские игры

Футбольный агент Кахор Муминов, представляющий интересы защитника турецкого «Антальяспора» Георгия Джикии, высказался об адаптации своего клиента к Суперлиге, а также сообщил о желании футболиста вернуться в сборную России.

— Как дела у Георгия Джикии?
— Помню, я ему набрал, когда он забил два гола подряд осенью. Георгий сказал, что такое у него случилось впервые в жизни. Был счастлив. Джикия многим ребятам рассказывает, как здорово в Турции. Уезжал он туда с большой опаской и недоверием. Но быстро адаптировался. Георгий― скала, огромный масштаб личности. Любому нашему молодому клиенту может вправить мозги. Плюс турецкой Суперлиги ― там никто не смотрит на возраст. Вагнер Лав туда уехал в «Аланьяспор» — маленькую команду в 37 лет и забил кучу голов. В итоге его купил «Бешикташ». Кстати, он мечтает вернуться в сборную. Даже на товарищеские игры, — сказал Муминов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

