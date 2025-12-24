Мостовой: нет смысла сравнивать Карседо с Абаскалем, тот был человеком с остановки

Известный экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на то, что потенциального нового тренера красно-белых Хуана Карседо сравнивают с бывшим наставником команды Гильермо Абаскалем.

«Не имеет смысла сравнивать Карседо с Абаскалем, потому что тот был человеком с автобусной остановки. Карседо много лет работал с Эмери, много лет работает сам, играл в футбол. А Абаскаль даже в футбол не играл. И было бы неплохо, если бы меня назначили одним из советников и кого-нибудь ещё из спартаковских. Это было бы замечательно для команды», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.