Главная Футбол Новости

Воспитанник «Штутгарта» Себастьян Хертнер погиб в 34 года, упав с горнолыжного подъёмника

Бывший защитник немецких клубов Себастьян Хертнер погиб в возрасте 34 лет на горнолыжном курорте в результате несчастного случая. Об этом сообщает пресс-служба «Штутгарта» в социальной сети Х.

«Футбольный клуб «Штутгарт» скорбит о потере своего бывшего игрока молодёжной команды Себастьяна Хертнера, трагически погибшего в результате несчастного случая в возрасте 34 лет. Выражаем глубочайшие соболезнования его семье и близким», — говорится в заявлении клуба.

Как сообщает RMC Sport, инцидент произошёл в субботу, 20 декабря, на горнолыжном курорте Савин Кук на севере Черногории, где Хертнер отдыхал вместе со своей женой. По предварительным данным, одно из двухместных сидений кресельного подъёмника отсоединилось от троса, заскользило назад и врезалось в сиденье позади него, из-за чего футболист упал с 70-метровой высоты. Он скончался на месте происшествия. Его супруга застряла на подъёмнике, после чего её спасли экстренные службы. Девушка сломала ногу.

Себастьян Хертнер был воспитанником «Штутгарта». На профессиональном уровне он также играл во втором дивизионе за «Эрцгебирге», «Дармштадт» и «Мюнхен 1860».

