Томас Мюллер: я не потерял контакт с «Баварией»

Нападающий «Ванкувер Уайткэпс» Томас Мюллер высказался об уходе из «Баварии» летом 2025 года. В системе мюнхенского клуба футболист находился с 2000-го.

«Несмотря на свою изменившуюся роль, я продолжал чувствовать себя в «Баварии» комфортно. Мне очень нравилось быть частью команды, хотел бы остаться. Но, оглядываясь назад, могу сказать, что приключение в «Ванкувере» дало мне больше эмоций в плане футбола, чем первая часть сезона в «Баварии».

Я не потерял контакт с клубом, до сих пор общаюсь с некоторыми игроками по телефону и переписываюсь с руководством. Мой уход оттуда получился довольно сентиментальным. Я не просто отдал ключи и ушёл, мои прощальные встречи внесли свою лепту», — сказал Мюллер в интервью для Süddeutsche Zeitung.