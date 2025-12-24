«Не поддаётся логическому анализу». Агент Муминов – о ситуации Баринова с «Локомотивом»

Футбольный агент Кахор Муминов высказался о возможном переходе капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова в ЦСКА. Ранее сообщалось, что полузащитник отказывается продлевать истекающий летом 2026 года контракт, а армейцы заинтересованы в его подписании.

— Для подтверждения амбиций надо сохранять лидеров. А мы знаем, что Баринов близок к уходу в ЦСКА.

— Я в этой ситуации наблюдатель, потому что делами Димы занимаются Владимир Кузьмичёв и Павел Банатин. Моё мнение со стороны ― Баринов должен был быть продлён раньше Пиняева, Батракова, Сильянова, Погостнова и Лантратова. Быть первым в списке на продление капитан заслужил всей карьерой, преданностью цветам клуба и сегодняшним уровнем своего футбола. Почему историю с продлением затянули настолько, что довели её до такой ситуации, не поддаётся логическому осмыслению и анализу. У меня есть ощущение, что эта история с неправильным таймингом переговоров по продлению капитана как-то связана с непродлением Леонченко.

— У тебя есть версия, почему так вышло?

— Как хорошо сказал Алексей Киричек (бывший исполнительный директор «Локомотива». — Прим. «Чемпионата») в своём блоге, уход Баринова из «Локомотива» — уход не за деньгами, а за уважением, — сказал Муминов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.