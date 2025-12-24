Сборная Буркина-Фасо победила Экваториальную Гвинею, забив два гола в добавленное время

Завершился матч Кубка африканских наций 2025 года, в котором встречались сборные Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинеи. Команды играли на стадионе «Мохамед V» в Касабланке (Марокко). Победу в матче со счётом 2:1 одержали футболисты из Буркина-Фасо.

На 50-й минуте защитник Экваториальной Гвинеи Базилио Ндонг получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. На 71-й минуте нападающий Буркина-Фасо Лассина Траоре открыл счёт, однако после видеопросмотра гол был отменён. На 85-й минуте защитник Экваториальной Гвинеи Марвин Аньебо вывел свою команду вперёд. На 90+5-й минуте защитник Буркина-Фасо Георги Минунгу сравнял счёт. На 90+8-й минуте защитник Эдмон Тапсоба вывел Буркина-Фасо вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.