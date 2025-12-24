Скидки
Камерун — Габон. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Буркина-Фасо — Экваториальная Гвинея, результат матча 24 декабря 2025, счет 2:1, Кубок африканских наций 2025

Сборная Буркина-Фасо победила Экваториальную Гвинею, забив два гола в добавленное время
Комментарии

Завершился матч Кубка африканских наций 2025 года, в котором встречались сборные Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинеи. Команды играли на стадионе «Мохамед V» в Касабланке (Марокко). Победу в матче со счётом 2:1 одержали футболисты из Буркина-Фасо.

Кубок африканских наций . Группа E. 1-й тур
24 декабря 2025, среда. 15:30 МСК
Буркина-Фасо
Окончен
2 : 1
Экваториальная Гвинея
0:1 Аньебо – 85'     1:1 Минунгу – 90+5'     2:1 Тапсоба – 90+8'    
Удаления: нет / Ндонг – 50'

На 50-й минуте защитник Экваториальной Гвинеи Базилио Ндонг получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. На 71-й минуте нападающий Буркина-Фасо Лассина Траоре открыл счёт, однако после видеопросмотра гол был отменён. На 85-й минуте защитник Экваториальной Гвинеи Марвин Аньебо вывел свою команду вперёд. На 90+5-й минуте защитник Буркина-Фасо Георги Минунгу сравнял счёт. На 90+8-й минуте защитник Эдмон Тапсоба вывел Буркина-Фасо вперёд и установил окончательный счёт — 2:1.

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.

Календарь Кубка африканских наций - 2025
Турнирная таблица африканских наций - 2025
