Матвей Сафонов признан лучшим игроком «ПСЖ» в декабре — Le Parisien

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов был признан лучшим игроком месяца в клубе по версии журнала Le Parisien. В декабре вратарь принял участие в четырёх матчах парижан во всех турнирах, включая финал Межконтинентального кубка ФИФА с «Фламенго» — 1:1 (2:1 пен.).

В матче с бразильской командой Сафонов отразил четыре из пяти пенальти в послематчевой серии и помог своему клубу завоевать трофей. В двух матчах Лиги 1 с Сафоновым в воротах «ПСЖ» одержал две победы — над «Ренном» (5:0) и «Метцем» (3:2).

Матч Лиги чемпионов УЕФА между «ПСЖ» и «Атлетиком», в котором россиянин также ушёл с поля без пропущенного мяча, завершился безголевой ничьей (0:0). Средняя оценка Сафонова за четыре декабрьские игры по версии издания — 7,25.