Камерун — Габон. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

ЦСКА и «Зенит» согласовали обмен Дивеева на Гонду. Сделка зависит от решения москвичей

ЦСКА и «Зенит» согласовали обмен Дивеева на Гонду. Сделка зависит от решения москвичей
Московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит» согласовали детали обмена защитника Игоря Дивеева на нападающего Лусиано Гонду. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее сообщалось, что клубы обсуждают обмен с доплатой со стороны санкт-петербуржцев.

«Детали будущей сделки согласованы, в том числе согласована и сумма, которую доплатит «Зенит». В сделке осталось поставить подписи.

Сейчас переход зависит от окончательного решения ЦСКА, который продолжает параллельную работу по другим кандидатурам. Но с большой долей вероятности обмен футболистами случится», — добавил источник «Чемпионата».

