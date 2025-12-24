Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Камерун — Габон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник Никита Савин вернулся в ЦСКА из аренды в «Енисее»

Полузащитник Никита Савин вернулся в ЦСКА из аренды в «Енисее»
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Никита Савин, который с августа 2025 года выступал за «Енисей» на правах аренды, вернулся в состав армейского клуба. Об этом сообщает пресс-служба команды из Красноярска.

19-летний футболист является воспитанником академии ЦСКА. Никита — чемпион молодёжной лиги России и игрок национальной сборной до 20 лет. Всего за «Енисей» Савин провёл пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

ЦСКА на данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда Фабио Челестини набрала 36 очков после 18 туров.

«Енисей» идёт на 13-й строчке в таблице Лиги Pari с 23 очками в 21 игре.

Материалы по теме
В «Енисее» объяснили приглашение Ташуева на должность главного тренера
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android