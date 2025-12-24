Полузащитник Никита Савин вернулся в ЦСКА из аренды в «Енисее»

Полузащитник ЦСКА Никита Савин, который с августа 2025 года выступал за «Енисей» на правах аренды, вернулся в состав армейского клуба. Об этом сообщает пресс-служба команды из Красноярска.

19-летний футболист является воспитанником академии ЦСКА. Никита — чемпион молодёжной лиги России и игрок национальной сборной до 20 лет. Всего за «Енисей» Савин провёл пять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

ЦСКА на данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда Фабио Челестини набрала 36 очков после 18 туров.

«Енисей» идёт на 13-й строчке в таблице Лиги Pari с 23 очками в 21 игре.