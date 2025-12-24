Скидки
Камерун — Габон. Прямая трансляция
Футбол

Тренер «МЮ» Аморим сообщил, что Фернандеш и Майну не сыграют с «Ньюкасл Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим сообщил, что полузащитники Кобби Майну и Бруну Фернандеш пропустят матч 18-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед», который состоится 26 декабря. Майну пропустил встречу прошлого тура с «Астон Виллой» (1:2) из-за травмы икроножной мышцы, Фернандеш по ходу той игры получил повреждение мягких тканей.

«Смогут ли Майну и Фернандеш сыграть с «Ньюкасл Юнайтед»? Нет, не в этот раз. Они восстанавливаются. Думаю, это не займёт много времени. Кобби вернётся быстрее, чем Бруну. Не хочу говорить, как долго Бруну будет вне игры. Конечно, у меня есть догадки, но посмотрим», — приводит слова Аморима пресс-служба «МЮ».

