Российский футбольный союз (РФС) выпустил детскую книгу «Как устроен футбол». Об этом организация сообщает в своём телеграм-канале.

Книга предназначена для детей в возрасте от 5 до 12 лет, а также для родителей, тренеров и педагогов. Издание содержит множество иллюстраций, которые помогают лучше разобраться в устройстве футбольного мира.

В пособии рассказывается о возникновении и развитии футбола на протяжении всей истории – от игр в древних Китае, Греции и Риме до наших дней. Также из книги можно узнать, как устроены команды, из чего состоит экипировка игроков, что происходит на стадионе в день матча, какой путь нужно пройти, чтобы стать профессиональным спортсменом.