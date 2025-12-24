Скидки
Камерун — Габон. Прямая трансляция
Футбол Новости

РФС выпустил детскую книгу «Как устроен футбол»

РФС выпустил детскую книгу «Как устроен футбол»
Комментарии

Российский футбольный союз (РФС) выпустил детскую книгу «Как устроен футбол». Об этом организация сообщает в своём телеграм-канале.

Книга предназначена для детей в возрасте от 5 до 12 лет, а также для родителей, тренеров и педагогов. Издание содержит множество иллюстраций, которые помогают лучше разобраться в устройстве футбольного мира.

В пособии рассказывается о возникновении и развитии футбола на протяжении всей истории – от игр в древних Китае, Греции и Риме до наших дней. Также из книги можно узнать, как устроены команды, из чего состоит экипировка игроков, что происходит на стадионе в день матча, какой путь нужно пройти, чтобы стать профессиональным спортсменом.

