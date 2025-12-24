Агент Джикии: Георгий сам не пошёл в «Динамо» из уважения к «Спартаку»

Футбольный агент Кахор Муминов, представляющий интересы защитника турецкого «Антальяспора» Георгия Джикии, рассказал, какие варианты продолжения карьеры в России были у его клиента, почему не состоялся переход в московское «Динамо».

— Джикия мог куда-то перейти в России?

— Всё, что он рассказывал, правда. Был интерес и от «Динамо», куда он сам не пошёл из уважения к «Спартаку», и от «Локомотива». Но рады, что всё получилось с Турцией, — сказал Муминов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Георгий Джикия выступал за московский «Спартак» с 2017-го по 2024-й. Сезон-2024/2025 защитник провёл в подмосковных «Химках», после чего перебрался в турецкий «Антальяспор».