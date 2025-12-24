Скидки
Камерун — Габон. Прямая трансляция
Сергей Терехов: ситуация «Химок» ничему не научила РФС — живём по понятиям, а не по закону

Сергей Терехов: ситуация «Химок» ничему не научила РФС — живём по понятиям, а не по закону
Комментарии

Бывший футболист «Химок» Сергей Терехов высказался о возможном изменении процедуры лицензирования клубов РПЛ, а также раскритиковал экс-владельца подмосковного клуба Туфана Садыгова.

«Отстранить Садыгова от футбола во всём мире, как хочет РФС, практически невозможно. По бумагам Садыгов не фигурирует в клубах — просто даёт свои деньги и принимает ключевые решения через третьи компании. Это бесполезная инициатива. При прохождении лицензирования клуба РФС должен был запрашивать банковские гарантии. Но, наверное, ситуация «Химок» их ничему не научила — видим, что начали всплывать огромные долги «Ростова». Они сейчас тоже будут проходить лицензирование, будет интересно за этим наблюдать. В России очень много подобных ситуаций, потому что мы живём по каким-то понятиям, а не по букве закона», — сказал Терехов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о возможном пожизненном отстранении бизнесмена Туфана Садыгова от футбола по всему миру, после того как КДК РФС принял это решение в России.

