Магомед-Шапи Сулейманов: в Греции, если не показываешь уровень, тебя могут и прибить

Нападающий «Спортинг Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов поделился мнением о различиях чемпионатов Греции, где он выступал за «Арис», Турции, где защищал цвета «Гиресунспора», и Израиля, где играл за «Хапоэль» Беэр‑Шева.

«Я всегда хотел играть, поэтому дожал момент с Турцией. Всё‑таки решил ехать в «Гиресунспор». В Турции были проблемы с языком, очень маленький город. Но была семейная атмосфера. Ко мне спокойно прилетала семья, без виз, мне было хорошо.

В Израиле я разнимал людей, мне прилетело в голову. У меня сработал защитный инстинкт, я ударил и получил 10 матчей дисквалификации.

В Греции в «Арисе» были горячие болельщики. Многое они там решают, приходят в раздевалку. Мне нравится такая атмосфера. Если не показываешь уровень, тебя могут и прибить. Если играешь хорошо, тебя носят на руках. На нас, дагестанцев, похожи», — рассказал Сулейманов в эфире «Матч ТВ».

