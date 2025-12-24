Скидки
«Дипломатический приём». Агент Муминов раскрыл, как ЦСКА впервые заинтересовался Бариновым

Футбольный агент Кахор Муминов рассказал, когда ЦСКА впервые проявил интерес к возможному подписанию капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова. Контракт полузащитника с железнодорожниками истекает летом 2026 года. Ранее сообщалось, что армейцы изучают возможность трансфера уже зимой.

— Ты понимаешь, почему ЦСКА заинтересовался Бариновым?
— Интерес возник ещё летом. Я присутствовал на встрече в офисе ЦСКА, когда они впервые обозначили свой интерес. Нас с Владимиром Семёновичем Кузьмичёвым пригласили в офис, где был Евгений Шевелев, заместитель гендиректора ЦСКА по спортивным вопросам. Изначально он обозначил интерес к другому нашему игроку ― Бабкину из «Крыльев». А потом речь неожиданно зашла о Баринове. Нас в лоб спросили о такой возможности. Это был некий дипломатический приём для вывода из равновесия, ха-ха. Но мы стойко с этим справились, — сказал Муминов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

