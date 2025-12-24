Президент «Фенербахче» прокомментировал новости о своём положительном тесте на наркотики

Президент турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Садеттин Саран сделал публичное заявление в связи с информацией о нахождении в образце волос функционера следов кокаина. Отчёт отправлен в Генеральную прокуратуру Стамбула, а сам Саран находится под подпиской о невыезде.

«Прежде всего хочу чётко и ясно заявить, что никогда в жизни не употреблял вещество, которое, как утверждается, было обнаружено в результате судебно-медицинской экспертизы.

Обвинения в этом носят характер открытой клеветнической кампании, направленной против моей

личности и на подрыв моих личных прав и моей репутации, а также на разрушение тех организаций, которые я представляю.

Также хотел бы чётко заявить, что готов немедленно и без каких-либо колебаний повторно сдать анализы. Проведение повторного тестирования будет официально запрошено прокуратурой, проводящей расследование.

Тем не менее все необходимые тесты будут проводиться самым быстрым способом в независимых организациях, имеющих международную квалификацию, их результаты будут представлены общественности.

Хотел бы особо подчеркнуть, не сомневаюсь в том, что истина должна быть изложена научными методами в соответствии с универсальными стандартами.

Тот факт, что информация, которая не должна разглашаться, была опубликована в некоторых СМИ одновременно ранним утром, когда, как утверждается, были получены результаты теста, также является серьёзным обстоятельством, требующим тщательного рассмотрения.

Твёрдо верю, что рано или поздно истина будет раскрыта, а процесс завершится в соответствии с принципами правового государства», — говорится в сообщении Сарана, опубликованном в социальных сетях.

Садеттин Саран — турецко-американский спортсмен, бизнесмен и спортивный руководитель. Пост президента «Фенербахче» он занял в сентябре этого года.