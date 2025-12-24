«Кажется, он не вписывается в «Локо». Агент Ракова – о будущем футболиста

Футбольный агент Кахор Муминов, представляющий интересы нападающего московского «Локомотива» Вадима Ракова, высказался о будущем своего клиента в клубе. С лета 2025 года форвард выступает на правах аренды за самарские «Крылья Советов».

— Ещё один ваш клиент, по которому не утихают разговоры, — Вадим Раков. Что его ждёт после «Крыльев»?

— На всякий случай мы прорабатываем ему команду на лето. Нам кажется, что Вадим не вписывается в стилистику Галактионова. И это нормально — каждый тренер имеет право на вкусовщину. В беседах тренер говорил, что хотел бы видеть на этой позиции более зрелого футболиста. К тому же на этой позиции у него есть игрок сборной России Пиняев. Есть Бакаев и Руденко. У них хорошая статистика.

В летнее трансферное окно стоял вопрос: кого отдать в аренду? Салтыкова или Ракова. Был сделан выбор — оставить Салтыкова. Моё предположение — по причине того, что по нему не было предложений, а по Ракову были. Их было три. Мы выбрали Самару, о чём не жалеем. Хотя, на мой взгляд, решение «Локо» было странным. Представь атаку из Воробьёва, Ракова, Батракова и Пиняева. Каждый бы из них забил за сезон больше 10», — сказал Муминов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.