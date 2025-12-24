Спортивный директор «Ливерпуля» проведёт переговоры с агентом Салаха — Daily Mail

Спортивный директор «Ливерпуля» Ричард Хьюз проведёт личные переговоры с агентом Рами Аббасом Исса, представляющим интересы вингера «красных» Мохамеда Салаха. Об этом сообщает Daily Mail.

Напомним, после матча 15-го тура футболист дал интервью, где заявил об ухудшении отношений с главным тренером команды Арне Слотом и выразил недовольство отсутствием игровой практики, а также непонимание причин такого решения специалиста.

Сейчас 33-летний футболист находится в расположении сборной Египта на Кубке африканских наций. В первом матче он забил победный мяч в ворота национальной команды Зимбабве.

На счету Салаха в текущем сезоне 20 матчей за «Ливерпуль», в которых он отметился пятью забитыми голами и четырьмя результативными передачами.