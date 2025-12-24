Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Камерун — Габон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кузнецов оценил возможный обмен защитника ЦСКА Дивеева на нападающего «Зенита» Гонду

Кузнецов оценил возможный обмен защитника ЦСКА Дивеева на нападающего «Зенита» Гонду
Комментарии

Российский тренер Дмитрий Кузнецов высказался о возможном обмене защитника ЦСКА Игоря Дивеева на форварда «Зенита» Лусиано Гонду. Ранее сообщалось, что стороны согласовали детали сделки.

«Команды преследовали свои цели. ЦСКА не хватает забивного нападающего, а «Зениту» — российского игрока, особенно в линии обороны. Каждая команда сделала, что нужно для усиления состава. ЦСКА потеряет с уходом Дивеева? Если Баринов перейдёт из «Локомотива» в ЦСКА, клуб же тоже потеряет сильного игрока. Тут идёт стратегия. Мы должны принимать и не имеем право обсуждать, что делают клубы. Можем видеть только последствия — вольются ли Дивеев и Лусиано в новых клубах», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Обмены в духе Дивеев — Гонду редко бывают удачными. «Зениту» и ЦСКА ли об этом не знать Обмены в духе Дивеев — Гонду редко бывают удачными. «Зениту» и ЦСКА ли об этом не знать
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android