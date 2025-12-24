Кузнецов оценил возможный обмен защитника ЦСКА Дивеева на нападающего «Зенита» Гонду

Российский тренер Дмитрий Кузнецов высказался о возможном обмене защитника ЦСКА Игоря Дивеева на форварда «Зенита» Лусиано Гонду. Ранее сообщалось, что стороны согласовали детали сделки.

«Команды преследовали свои цели. ЦСКА не хватает забивного нападающего, а «Зениту» — российского игрока, особенно в линии обороны. Каждая команда сделала, что нужно для усиления состава. ЦСКА потеряет с уходом Дивеева? Если Баринов перейдёт из «Локомотива» в ЦСКА, клуб же тоже потеряет сильного игрока. Тут идёт стратегия. Мы должны принимать и не имеем право обсуждать, что делают клубы. Можем видеть только последствия — вольются ли Дивеев и Лусиано в новых клубах», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.