Магомед-Шапи Сулейманов оценил перспективы «Краснодара» с 11 воспитанниками в составе

Нападающий «Спортинг Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов оценил турнирные перспективы «Краснодара» в том случае, если команда будет играть с 11 воспитанниками в составе. Сулейманов на раннем этапе карьеры выступал за «быков».

«Сейчас лимит другой в РПЛ. Кордоба — один из сильнейших игроков лиги. На нём многое строится в «Краснодаре». Выиграть чемпионат с 11 воспитанниками в составе очень тяжело. На протяжении сезона тебе нужны лидеры, которые поведут команду за собой. Но думаю, Сергей Николаевич [Галицкий] от своей мечты не откажется.

Не скажу, что у нас не получилось. Мы были первыми воспитанниками, кто забивал в еврокубках. Но сейчас другая ситуация. Да и у меня в конкурентах были Вандерсон, Классон, Паша Мамаев, Лаборде. Они были классными. Было тяжело выиграть конкуренцию. Нынешние воспитанники пришли немного в другое время и выросли в лидеров команды. Но говорить о чём‑то можно будет, только если «Краснодар» сыграет в Европе. Сейчас в России только две топ‑команды — «Краснодар» и «Зенит». Остальные хорошие, но только эти борются за золото», — сказал Сулейманов в эфире «Матч ТВ».