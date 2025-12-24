Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Камерун — Габон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Магомед-Шапи Сулейманов оценил перспективы «Краснодара» с 11 воспитанниками в составе

Магомед-Шапи Сулейманов оценил перспективы «Краснодара» с 11 воспитанниками в составе
Комментарии

Нападающий «Спортинг Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов оценил турнирные перспективы «Краснодара» в том случае, если команда будет играть с 11 воспитанниками в составе. Сулейманов на раннем этапе карьеры выступал за «быков».

«Сейчас лимит другой в РПЛ. Кордоба — один из сильнейших игроков лиги. На нём многое строится в «Краснодаре». Выиграть чемпионат с 11 воспитанниками в составе очень тяжело. На протяжении сезона тебе нужны лидеры, которые поведут команду за собой. Но думаю, Сергей Николаевич [Галицкий] от своей мечты не откажется.

Не скажу, что у нас не получилось. Мы были первыми воспитанниками, кто забивал в еврокубках. Но сейчас другая ситуация. Да и у меня в конкурентах были Вандерсон, Классон, Паша Мамаев, Лаборде. Они были классными. Было тяжело выиграть конкуренцию. Нынешние воспитанники пришли немного в другое время и выросли в лидеров команды. Но говорить о чём‑то можно будет, только если «Краснодар» сыграет в Европе. Сейчас в России только две топ‑команды — «Краснодар» и «Зенит». Остальные хорошие, но только эти борются за золото», — сказал Сулейманов в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Материалы по теме
Магомед-Шапи Сулейманов: в Греции, если не показываешь уровень, тебя могут и прибить
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android