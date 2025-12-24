Джон Кордоба обратился к болельщикам «Краснодара» перед Новым годом

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поздравил болельщиков своей команды с наступающим Новым годом.

«Итак, дорогие болельщики, в первую очередь благодарю вас за безоговорочную поддержку, которую вы нам оказывали в этом году. Надеюсь, что наступающий 2026-й будет полон прекрасных вещей. Насладитесь этим рядом со всеми вашими родными. И мы скоро увидимся. Обнимаю, счастья вам! Поздравляю», – сказал Кордоба в видео в телеграм-канале «быков».

В нынешнем сезоне Кордоба провёл за клуб 16 матчей в РПЛ, в которых забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 40 очков в 18 встречах.