Агент Муминов подробно объяснил, почему Баринов не ушёл летом из «Локомотива» в АЕК и ЦСКА

Футбольный агент Кахор Муминов рассказал, почему в летнее трансферное окно не состоялся переход капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова в АЕК или ЦСКА. Контракт полузащитника с железнодорожниками рассчитан до лета 2026 года.

— АЕК же делал предложение?

— Да, «Локомотив» не сдержал обещание. В кулуарных беседах они ссылались на отсутствие официальной бумаги, хотя спортивный директор греков Рибалта общался с клубом.

— Греки действительно не прислали бумагу?

— В футболе так не работает. Сначала договариваются, потом присылают оффер. Согласие игрока было получено, согласия «Локомотива», вопреки обещаниям, не последовало. Кстати, в случае с ЦСКА, уже памятуя об этом, мы попросили их прислать бумаги. По моей информации, было два оффера. На € 2,5 млн и на € 3 млн. Причём там ещё была бонусная часть. Мало того ― в предпоследний день окна Леонченко и Бабаев общались по телефону, и гендиректор «Локомотива» сказал: «Ну какие € 2,5 млн?» На что Бабаев ответил: «За € 3 млн отпустите?» На что получил ответ: «Присылай». Но летом в итоге его не отпустили, — сказал Муминов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.