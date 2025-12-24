Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Камерун — Габон. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Муминов подробно объяснил, почему Баринов не ушёл летом из «Локомотива» в АЕК и ЦСКА

Агент Муминов подробно объяснил, почему Баринов не ушёл летом из «Локомотива» в АЕК и ЦСКА
Комментарии

Футбольный агент Кахор Муминов рассказал, почему в летнее трансферное окно не состоялся переход капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова в АЕК или ЦСКА. Контракт полузащитника с железнодорожниками рассчитан до лета 2026 года.

— АЕК же делал предложение?
— Да, «Локомотив» не сдержал обещание. В кулуарных беседах они ссылались на отсутствие официальной бумаги, хотя спортивный директор греков Рибалта общался с клубом.

— Греки действительно не прислали бумагу?
— В футболе так не работает. Сначала договариваются, потом присылают оффер. Согласие игрока было получено, согласия «Локомотива», вопреки обещаниям, не последовало. Кстати, в случае с ЦСКА, уже памятуя об этом, мы попросили их прислать бумаги. По моей информации, было два оффера. На € 2,5 млн и на € 3 млн. Причём там ещё была бонусная часть. Мало того ― в предпоследний день окна Леонченко и Бабаев общались по телефону, и гендиректор «Локомотива» сказал: «Ну какие € 2,5 млн?» На что Бабаев ответил: «За € 3 млн отпустите?» На что получил ответ: «Присылай». Но летом в итоге его не отпустили, — сказал Муминов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Материалы по теме
«Черчесову набрал без всякой надежды». Что будет со звёздными игроками топ-агента РПЛ?
Эксклюзив
«Черчесову набрал без всякой надежды». Что будет со звёздными игроками топ-агента РПЛ?
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android