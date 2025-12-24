Скидки
Футбол Новости

«Осасуна» усилилась защитником Хави Галаном

«Осасуна» усилилась защитником Хави Галаном
Комментарии

Левый защитник Хави Галан перешёл из мадридского «Атлетико» в «Осасуну». Об этом сообщает официальный сайт клуба из Памплоны.

Команда из Памплоны заплатила за игрока € 500 тыс в качестве разового перевода, а также будет доплачивать аналогичную сумму в качестве бонусов за каждый сезон в Ла Лиге с футболистом в составе.

Хави Галан на протяжении карьеры выступал за «Уэску», «Сельту», «Реал Сосьедад» и другие команды. Состав «матрасников» он пополнил в 2023-м, за это время приняв участие в 56 матчах команды и отдав семь голевых передач.

На данный момент «Осасуна» располагается на 12-м месте в турнирной таблице Ла Лиги.

