Терехов: нынешний «Сочи» — проект Павла Андреева, игроки не соответствуют уровню РПЛ

Бывший футболист «Сочи» Сергей Терехов оценил нынешний состав южан. На данный момент команда с девятью очками замыкает турнирную таблицу Мир РПЛ.

«Если честно, не вижу никаких изменений в «Сочи». Что при Морено, что при Осинькине — команда безликая. К сожалению, «Сочи» — первые на вылет в этом сезоне РПЛ. Убрать генерального и спортивного директоров — Орлова и Рубашко — было ключевой ошибкой. Это люди, при которых «Сочи» развивался: вышел в РПЛ, выиграл серебряные медали. После этого всё посыпалось.

Сейчас мы видим, что «Сочи» — проект Павла Андреева. Большая часть футболистов — бывшие игроки «Крыльев Советов» и не соответствуют уровню Премьер-Лиги. А Осинькин тоже человек Андреева, и эти люди продолжают играть в стартовом составе, несмотря на большое количество ошибок. К большому сожалению, не вижу хороших перспектив для «Сочи» в этом сезоне. Это очень важный для меня клуб, мне бы хотелось, чтобы он развивался», — сказал Терехов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.