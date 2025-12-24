Маркус Рашфорд рассказал об адаптации в «Барселоне»

28-летний английский нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд, выступающий за каталонцев на правах аренды из «Манчестер Юнайтед» до конца сезона-2025/2026, рассказал об адаптации в стане сине-гранатовых.

«Прекрасно осваиваюсь в клубе и в городе. С момента приезда меня очень тепло приняли. Для меня главная цель – помочь команде выигрывать трофеи. Прошлый сезон был фантастическим, однако жизнь движется очень быстро, всё меняется, и цель – повторить эти успехи. Полностью сосредоточен на этом. Всё замечательно с персоналом и моими товарищами по команде, у меня нет никаких нареканий», — приводит слова Рашфорда Sport.es.

В составе «Барселоны» Рашфорд в 24 матчах за клуб во всех турнирах забил семь голов и отдал 11 результативных передач.