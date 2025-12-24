«Спартак» опять ищет себе приключение». Казанский — о возможном назначении Карседо

Футбольный комментатор Денис Казанский высказался о возможном назначении на пост главного тренера «Спартака» испанца Хуана Карседо. Ранее сообщалось, что возглавляющий «Пафос» специалист является главным кандидатом на вакантную должность в московском клубе.

«Спартак» опять ищет себе приключение… Хуан Пабло Карседо, как сообщают многие инсайдеры, главный претендент на кабинет в Тушино. По испанцу есть что сказать. Потому что имеются небольшие наблюдения и знания о его настоящем в футбольном клубе «Пафос».

Испанец преобразил его. Победа в чемпионате, а сейчас грань плей-офф Лиги чемпионов. Это мощь. Нюанс в том, что «Пафос» — клуб небольшого размера и характера. Амбиций море, раз так высоко взлетели. Но давление при этом нулевое. Понятие «ветераны «Пафоса» — просто оксюморон. Местная пресса и болельщики… Сами понимаете. Это не Греция. На Кипре всё хорошо, чтобы заботиться футболом. Там можно работать людям с разным ментальным здоровьем. Климат и футбол способствует.

В «Спартаке» без сильной психологической устойчивости просто не выжить. Судя по некоторым историям, испанцу помощь потребуется немедленно. Карседо — тренер, который едва уживается с большими игроками. Писали про его взаимоотношения в Париже с Бен Арфа. В «Пафосе» главная звезда — Давид Луис. Насколько мне известно, с ним тоже не всё так гладко. Бразилец управляет раздевалкой. Карседо не готов делить полномочия. Со всеми вытекающими.

Он долго работал с Эмери. Это да. Другое дело, что отношений там было чисто человеческих совсем немного. Это тоже известный факт. Но хороший человек не профессия. Это тоже правда. Может, и плохой необходим, чтобы результат был спаян взаимной ненавистью. Такое бывает. Но редко.

Смущает, что после классного периода в пляжной «Ибице», с выводом её в Сегунду, он не пережил испытание сравнительно большой по имени, но не по сути, испанской «Сарагосой». Всё. А вот больше как-то никуда и не звали. Пиренейские боссы вряд ли проглядели бы жемчужину.

Пока всё это выглядит не столько выбором главного тренера с его набором принципов и умений, сколько попыткой угадать потенциал и открыть «новое имя». Эта стратегия вполне себе справедлива для команд такого калибра как «Пафос», при всём уважении. Там можно ошибаться. Но точно не для «Спартака». Где результат нужен «уже вчера». Буду рад ошибиться», — написал Казанский в телеграм-канале.