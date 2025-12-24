Фабрегас — о «Реале»: все футболисты заслуживают играть, Алонсо трудно справиться

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас объяснил, почему Хаби Алонсо, возглавляющему мадридский «Реал», трудно контролировать раздевалку «сливочных».

«Все они [игроки] очень хороши. Каждый заслуживает играть. Все считают, что должны играть. Каждый должен делать разницу. Все они стоят по € 50 млн, все играют за свои сборные. Справиться с этим, безусловно, должно быть труднее всего», – приводит слова Фабрегаса Marca со ссылкой на DAZN.

На данный момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2025/2026. Команда набрала 42 очка после 18 туров. Занимающая первую строчку «Барселона» заработала 46 очков за аналогичное количество матчей.