Александр Мостовой поддержал назначение Ролана Гусева в «Динамо» до конца сезона

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поддержал назначение Ролана Гусева на пост главного тренера столичного «Динамо» до конца сезона.

«Динамо» по составу должно быть в пятёрке лидеров РПЛ. Другое дело, что они растеряли много очков при прошлом наставнике, что делать было нельзя. Рискнули и оказались в заложниках этой ситуации. Правильно сделали, что оставили Ролана Гусева до конца сезона в «Динамо».

Будет исправлять ситуацию. Получится? Хорошо. Не получится? Никто не будет сильно нагнетать. Нужно выправлять ситуацию. С таким составом «Динамо» должно быть намного выше», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Бело-голубые ушли на зимний перерыв, занимая 10-е место в турнирной таблице Мир РПЛ. Команда набрала 21 очко по результатам 18 матчей.