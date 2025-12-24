Нападающий «Марселя» Мопе может продолжить карьеру в Италии — Footmercato

Нападающий «Марселя» Ниль Мопе может пополнить состав итальянской «Пизы». Об этом сообщает Footmercato.

Футболист выпал из основного состава провансальцев, приняв участие всего лишь в трёх матчах нынешнего клубного сезона, в которых он забил один гол. «Олимпик» намерен в рамках ближайшего трансферного окна уменьшить заявку команды, расставшись с футболистами, на которых не рассчитывает. Предполагается, что нападающий может пополнить состав итальянской команды в рамках аренды.

Срок действия текущего трудового договора Мопе с «Марселем» рассчитан до лета 2028 года. Нынешняя трансферная стоимость футболиста оценивается в € 4 млн.