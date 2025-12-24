«Зенит» запросил у «Крузейро» € 40 млн за Жерсона, игрок хочет в Бразилию — Globo

Санкт-петербургский «Зенит» требует у бразильского «Крузейро» € 40 млн за трансфер полузащитника Жерсона. Об этом сообщает издание Globo. По данным источника, бразильцы считают эту сумму нереалистичной и готовы предложить примерно половину от неё.

Отмечается, что сам Жерсон заинтересован в возвращении на родину. Полузащитник хочет вернуться в поле зрения тренерского штаба сборной Бразилии. Переговоры между «Зенитом» и «Крузейро», по информации издания, зашли в тупик.

Жерсон перешёл в «Зенит» из «Фламенго» в июле текущего года. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 25 млн. В первой части Мир Российской Премьер-Лиги хавбек забил один гол в 12 матчах.