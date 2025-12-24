«МЮ» сделал Семеньо предложение, но был не готов платить больше конкурентов — Джейкобс

«Манчестер Юнайтед» сделал выгодное предложение нападающему «Борнмута» Антуану Семеньо. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети Х.

По информации источника, предложение «Манчестер Юнайтед» было выгодным, но не лучше, чем у конкурентов, потому что клуб не готов менять структуру зарплат. Отмечается, что решение футболиста перейти в «Манчестер Сити» основывалось на привлекательности спортивного проекта.

Также сообщалось, что «Ливерпуль» отказался от подписания Семеньо после переговоров в ноябре. Кроме того, работу над трансфером прекратил и «Челси».

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.