Дубль Мареза помог Алжиру разгромить Судан в 1-м туре Кубка Африки

Завершился матч 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций — 2025 между сборными Алжира и Судана. Команды играли на стадионе «Мула Эль-Хассан» (Рабат, Марокко). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Пьер Атчо (Габон). Победу со счётом 3:0 одержала команда Алжира.

Уже на второй минуте форвард сборной Алжира Рияд Марез вывел свою команду вперёд. На 39-й минуте полузащитник национальной команды Судана Салахелдин Адиль был удалён за две жёлтые карточки. На 61-й минуте Марез оформил дубль. На 85-й минуте полузащитник Ибрахим Маза довёл счёт до крупного.

Двумя другими командами квартета Е являются Буркина-Фасо и Экваториальная Гвинея. Матчи 2-го и 3-го туров в группе Е пройдут 28 и 31 декабря.