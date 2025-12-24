Скидки
Камерун — Габон. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Алжир — Судан, результат матча 24 декабря 2025, счёт 3:0, 1-й тур группового этапа Кубка африканских наций

Дубль Мареза помог Алжиру разгромить Судан в 1-м туре Кубка Африки
Завершился матч 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций — 2025 между сборными Алжира и Судана. Команды играли на стадионе «Мула Эль-Хассан» (Рабат, Марокко). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Пьер Атчо (Габон). Победу со счётом 3:0 одержала команда Алжира.

Кубок африканских наций . Группа E. 1-й тур
24 декабря 2025, среда. 18:00 МСК
Алжир
Окончен
3 : 0
Судан
1:0 Марез – 2'     2:0 Марез – 61'     3:0 Маза – 85'    
Удаления: нет / Адиль – 39'

Уже на второй минуте форвард сборной Алжира Рияд Марез вывел свою команду вперёд. На 39-й минуте полузащитник национальной команды Судана Салахелдин Адиль был удалён за две жёлтые карточки. На 61-й минуте Марез оформил дубль. На 85-й минуте полузащитник Ибрахим Маза довёл счёт до крупного.

Двумя другими командами квартета Е являются Буркина-Фасо и Экваториальная Гвинея. Матчи 2-го и 3-го туров в группе Е пройдут 28 и 31 декабря.

Календарь Кубка африканских наций - 2025
Таблица групп Кубка африканских наций - 2025
