Камерун — Габон. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Футбол Новости

Экс-игрок ЦСКА Кузнецов высказался о выступлении команды в первой части сезона РПЛ

Экс-игрок ЦСКА Кузнецов высказался о выступлении команды в первой части сезона РПЛ
Комментарии

Тренер Дмитрий Кузнецов оценил выступление ЦСКА в первой части нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

«ЦСКА большую часть первого круга шёл на первом месте. Команда показывала очень качественную игру. Только в конце немного сдали — ребята подустали. Были игры за сборную, недельный цикл нарушился. Но всё равно оцениваю положительно этот отрезок — молодцы!» — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент армейцы с 36 очками располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России. Кроме того, весной красно-синие сыграют в полуфинале Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

