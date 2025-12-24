Сергей Ташуев рассказал, почему решил возглавить «Енисей»

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев объяснил своё решение возглавить красноярский клуб. О назначении специалиста стало известно сегодня, 24 декабря. Стороны подписали контракт сроком на полтора года.

«Конкретное предложение пришло, когда Андрей Тихонов ушёл из «Енисея». Мне позвонил спортивный директор Миша Комков, бывший мой футболист, у меня игравший, знающий мою характеристику и философию. Это очень важно, когда специалистов выбирают по философии. Для меня это очень важно. Мне сказали: «Как решите — звоните». А дальше, когда шли переговоры, я ими не занимался. Занималась компания буквально до сегодняшнего дня. Я только нюансы последние уточнил и всё.

Всё достаточно прозаично. Красноярск — регион самодостаточный. «Енисей» играл в РПЛ, амбиции у руководства края есть. 100%! Они к спорту далеко не равнодушны. Поэтому посмотрим — контракт на полтора года, решили летом поговорить, как дальше будет. Если всё будет реально, можем продолжить и дальше ставить большие цели», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.