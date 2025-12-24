Александр Бубнов высказался о возможном обмене Дивеева на Гонду между ЦСКА и «Зенитом»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о возможном обмене защитника ЦСКА Игоря Дивеева на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду. Ранее сообщалось, что стороны уже согласовали детали сделки.

«Что касается Дивеева, он не усилит однозначно «Зенит», а для ЦСКА это будет потеря. Если ЦСКА сумеет взять Лусиано, это усиление в той ситуации, в которой они сейчас, у них вообще нападающих нет. Лусиано или Даку? Конечно, Даку, если они смогут его взять.

А если не будет возможности взять Даку, но будет Лусиано, надо Лусиано брать. Дивеев для ЦСКА — потеря, а для «Зенита» — не приобретение. У них Эракович и Дркушич — хорошая пара центральных защитников. Дивеев их не усилит, я однозначно говорю. Он не сыгран, а эти сыграны.

Все говорят, что это бред, никто не верит. Пусть приобретут, а мы потом обсуждать [будем]», — сказал Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».