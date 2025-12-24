Игрок «Зенита» Педро включён в список лучших молодых футболистов вне топ-5 европейских лиг

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Педро включён в список Международного центра спортивных исследований (CIES) из 10 лучших футболистов мира в возрасте до 20 лет, выступающих вне топ-5 европейских лиг.

Зенитовец занял в этом рейтинге шестое место. Возглавил список Дживайро Рид из «Фейеноорда», на втором месте оказался Жеовани Кенда из лиссабонского «Спортинга», а топ-3 замкнул Калеб Йиренки из датского «Норшелланна».

В 23 матчах нынешнего клубного сезона Педро забил три гола и отдал три голевые передачи. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость бразильца составляет € 15 млн.